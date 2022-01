BVB-Superstar : Wenige Fakten, viele Spekulationen: Haaland Dauerthema

Dortmund Über keinen anderen wurde so viel spekuliert wie über Haaland. Dabei stand ein Wechsel in diesem Winter nie zur Disposition. Viel spricht jedoch dafür, dass die Liga einen ihrer Stars verliert.

Kleiner Kreis von möglichen Clubs

Kraftakt: Im Bemühen um einen Verbleib von Haaland über diesen Sommer hinaus geht der BVB angeblich an seine finanziellen Grenzen. Laut Medienberichten wurde ihm eine Verdoppelung des Gehalts in Aussicht gestellt. Sollte der Torgarant darauf eingehen, wäre er angeblich der mit Abstand bestbezahlte Profi der Vereinshistorie. „Vielleicht gibt es dann auch 2,50 Euro mehr“, kommentierte Watzke unlängst beiläufig beim TV-Sender Bild. Am vergangenen Wochenende wurde er bei zwei Sky etwas deutlicher: „Wir haben grundsätzliche Ideen, die wir gerne Erling und seinen Beratern mitteilen wollen. Dann werden wir sehen, ob diese Idee fruchten oder nicht.“

Hilfe von Puma

Aufreger: Zum Start in den finalen Vertragspoker ging Haaland auf Distanz zum BVB. In einem vielbeachteten Interview mit dem norwegischen TV-Sender Viaplay ereiferte er sich über eine angebliche Forderung der Clubspitze, bis März seine Zukunft zu klären. „Nun hat der Club begonnen, mich zu drängen, eine Entscheidung zu treffen“, klagte Haaland und fügte mit drohenden Unterton an: „Sie wollen eine Antwort. Es ist also an der Zeit, die Dinge in Angriff zu nehmen.“ Watzke versuchte noch am vergangenen Wochenende die Wogen zu glätten. „Wir haben das klar geklärt, es gibt kein Ultimatum. Es gibt zwischen uns überhaupt kein Zerwürfnis, wir sind gut miteinander.“