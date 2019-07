Transfermarkt : Weltmeistar-Sohn Thuram wechselt nach Gladbach

Rottach-Egern Manager Max Eberl hat Medienberichte bestätigt, wonach Borussia Mönchengladbach unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Junioren-Nationalspielers Marcus Thuram steht.

Nach Torhüter Max Grün, Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Stürmer Breel Embolo wird somit ein weiterer Offensivmann kommen. „Es ist noch nicht finalisiert, aber kurz davor“, erklärte Eberl bei einem Mediengespräch im Trainingslager in Rottach-Egern.

Thuram wird demnach am Sonntag zum Medizincheck in Gladbach erwartet, „dann hoffe ich, dass wir die letzten kleinen Steinchen überspringen können“, sagte Eberl. Am Montag oder Dienstag soll der Transfer dann perfekt gemacht werden. Die Ablösesumme für den Sohn des französischen Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, dürfte knapp unter zehn Millionen Euro liegen. Thuram steht noch beim französischen Ligue-1-Absteiger EA Guingamp unter Vertrag.