Chance auf zweiten Titel : Weltfußballer-Wahl: Lewandowski unter drei Finalisten

Zürich Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München zählt zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer 2021. Das teilte der Weltverband FIFA mit.

Lewandowski hatte in der vergangenen Saison mit 41 Saisontoren in der Bundesliga eine neue Bestmarke gesetzt. In der laufenden Spielzeit zeigt sich der Pole erneut in Topform. Vor dem Auftakt in die Rückrunde am Freitag führte der 33 Jahre alte Angreifer die Torschützenliste mit 19 Treffern an. Auch in der Königsklasse war der Pole schon neun Mal erfolgreich.