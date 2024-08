Fußball-Bundesliga Welcher Umbruch? Rekordspieler Müller bleibt Bayern-Gesicht

Beim 3:2 (1:0) am ersten Spieltag in Wolfsburg kam der 34-Jährige zum 474. Mal für die Bayern in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz und stellte damit einen Vereinsrekord auf. Zum Profi mit den meisten Bayern-Spielen in allen Wettbewerben will Müller dann am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) aufsteigen, wenn er gegen den SC Freiburg zum 710. Mal in Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League für den deutschen Rekordmeister auflaufen kann und die Torwart-Legende Sepp Maier dann auch in diesem Ranking von der Spitze verdrängen würde.