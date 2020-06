Klassenerhalt geschafft : Weiter erste Liga: Union feiert Party ohne Fans

Berlin Ausgerechnet seine erste Bundesliga-Saison musste der 1. FC Union teils vor leeren Rängen spielen - und beenden. Nach dem Sieg gegen Paderborn steht nun fest: Es wird erstklassig weitergehen. Doch auch in dieser Saison haben die Berliner noch weitere Ziele.

Auf dem Rasen der Kultstätte des 1. FC Union Berlin aber blieb den abgekämpften Spielern nichts anderes übrig, als sich selbst zu feiern. „Natürlich sind wir megaglücklich und freuen uns. Das Gefühl war aber auch ein bisschen komisch. Jeder weiß gar nicht, was so richtig ist. Du hast von außen nicht dieses Glücksgefühl“, meinte Union-Profi Robert Andrich.

Die erste in der Fußball-Bundesliga wird vorerst nicht die letzte sein. „Ich habe in den letzten Tagen oft mit der Mannschaft gesprochen und ihr gesagt, wir müssen den Menschen eine zweite Saison geben. Die erste ist uns ein bisschen genommen worden“, betonte Präsident Dirk Zingler mit Blick auf die Geisterkulissen durch die Corona-Pandemie.

Dass sie womöglich in der Endabrechnung ihrer Premieren-Saison auch noch vor dem Stadtrivalen Hertha BSC liegen könnten, nachdem dort der erste Schwung durch den neuen Trainer Bruno Labbadia etwas verpufft scheint und die Herthaner nach drei Niederlagen in Serie ebenso 38 Punkte haben wie Union, interessierte Coach Fischer an diesem Abend zwar wenig. „Ich glaube, in zwei, drei Tagen sieht es dann ein bisschen anders aus“, ergänzte der 54 Jahre alte Schweizer allerdings. Bereits an diesem Samstag steht bei der TSG 1899 Hoffenheim die vorletzte Partie an und eine Woche später der Kehraus der Corona-Saison gegen Fortuna Düsseldorf.