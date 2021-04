Wolfsburger Torjäger : Weghorst: Wolfsburg und Königsklasse hört sich sehr gut an

Wolfsburg Wout Weghorst ist maßgeblich am Erfolg des VfL Wolfsburg in dieser Saison beteiligt. Der Niederländer hat richtig Lust auf Champions League mit den Niedersachsen.

Stürmer Wout Weghorst will mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League spielen. Ob er definitiv auch in der kommenden Saison bei den Niedersachsen bleiben wird, lässt der 28-Jährige aber offen.

Aber Wolfsburg und Champions League höre sich sehr gut an. „Ich fühle mich sehr wohl in Wolfsburg und in Deutschland. Wir haben es hier sehr gut, ich werde hier sehr geschätzt bei meinem Club. Wir sind für mein Gefühl noch nicht an der Grenze. Wenn es für alle das Gefühl gibt, dass wir weiter gehen, dann geht es so weiter.“ Er habe gelernt, dass man im Fußball nicht viel über die Zukunft sagen könne.