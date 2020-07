Transfermarkt : Wechsel von Sané zum FC Bayern perfekt

Leroy Sané (l) steht jetzt offiziell beim FC Bayern unter Vertrag. Foto: Matthias Balk/dpa

München Leroy Sané wechselt zum FC Bayern. Der 24-Jährige unterschreibt in München einen Fünfjahresvertrag. Der Nationalspieler kostet deutlich weniger als es vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Schon von der kommenden Woche an bereitet er sich in München vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der lange angebahnte Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München ist perfekt. Der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird sich von kommender Woche an in München auf die anstehende Saison vorbereiten.

„Er ist ein hervorragender Spieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt hat, insbesondere in der Nationalmannschaft. Unser Ziel ist es, die besten deutschen Spieler beim FC Bayern zu versammeln und die Verpflichtung von Leroy unterstreicht diesen Weg“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Zur Ablösesumme machten die Bayern keine Angaben. Der 21-malige Nationalspieler Sané dürfte aber weit weniger gekostet haben, als es vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Damals war über eine Ablöse von 100 Millionen Euro oder mehr spekuliert worden, nach einem Kreuzbandriss kam der Wechsel aber zunächst nicht zustande. Jetzt soll der Offensivspieler laut Medien weniger als 50 Millionen Euro gekostet haben. Die kürzere Restlaufzeit des Vertrages von Sané bei Manchester City bis 2021 und die Corona-Krise ließen die Summe sinken.

„Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein und hat große Ziele - und diese Ziele passen auch zu mir“, sagte Sané. „Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League.“

Sané ist nach dem ablösefreien Zugang von Alexander Nübel für das Tor des FC Bayern und dem Wechsel von Innenverteidiger-Talent Tanguy Nianzou Kouassi von Paris Saint-Germain der dritte Neuzugang der Bayern für die neue Saison. Der 23 Jahre alte Nübel hatte am Dienstag den Medizincheck laut Club-Angaben „erfolgreich“ absolviert. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 18-jährige Nianzou Kouassi unterzeichnete am Mittwoch bis 2024.

Mit dem Sané-Transfer erfüllt der FC Bayern einen Wunsch von Trainer Hansi Flick, der Verstärkungsbedarf auf der Außenposition gesehen hatte. „Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy sind wir jetzt auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnpositionen auf höchstem Niveau flexibel besetzt“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Ein Jahr nach dem emotionalen Bayern-Ende von Franck Ribéry und Arjen Robben ist der Serienmeister nun auf dem Flügel bestens aufgestellt. Mit Sané, Gnabry und Coman haben die Münchner ein Top-Trio. Möglicherweise wird Ivan Perisic nach dem Leihgeschäft mit Inter Mailand noch länger verpflichtet.

„Wir haben eine junge entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, beginnt gerade eine neue Ära Bayern München“, hatte der ehemalige Präsident Uli Hoeneß kürzlich frohlockt. Dem pflichtete Vorstand Oliver Kahn bei: „Unser Ziel ist es, eine Achse auf dem Platz zu haben vom Torwart bis in die Offensive, Leroy ist ein wichtiger Baustein dafür. Mit seiner Verpflichtung haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz vorne mitzuspielen.“