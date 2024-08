Fußball-Bundesliga Wechsel von Moukoko zu Nizza vor dem Abschluss

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum französischen Club OGC Nizza steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der BVB stellt ihn heute vom Training frei - „für Gespräche mit einem anderen Verein“, wie die Dortmunder mitteilten. Nach Medienangaben soll der 19-Jährige bereits den Medizincheck an der Côte d'Azur absolvieren, nachdem sich beide Clubs offenbar am Montag auf ein Leihgeschäft plus Kaufoption geeinigt haben.