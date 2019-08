U21-Nationalspieler : Wechsel perfekt: Wolfsburg leiht Man-City-Stürmer Nmecha aus

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den deutschen U21-Nationalspieler Lukas Nmecha für eine Saison vom englischen Premier-League-Club Manchester City ausgeliehen.

Das bestätigten beide Vereine am Samstagnachmittag. „Lukas ist ein junger und hungriger Spieler, der perfekt zu unserer Spiel- und Vereinsphilosophie passt“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer.

Der 20 Jahre alte Stürmer wurde in Hamburg geboren, spielt seit der Jugend für Man City und durchlief auch mehrere englische Junioren-Nationalteams, ehe er sich vor der U21-EM in diesem Sommer für die deutsche Auswahl entschied. Nmecha kann im Angriff sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum spielen. Die Wolfsburger hatten in diesem Bereich Bedarf, weil sie noch für längere Zeit auf den verletzten Daniel Ginczek verzichten müssen.