Transfermarkt : Wechsel fix: Hoffenheim gibt Gacinovic an AEK Athen ab

Wechsel fix: Hoffenheim gibt Gacinovic an AEK Athen ab

Verlässt 1899 Hoffenheim in Richtung Griechenland: Mijat Gacinovic. Foto: Matthias Balk/dpa

Zuzenhausen Mijat Gacinovic verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim mit sofortiger Wirkung und schließt sich AEK Athen an.

Beim Trainingsauftakt am Sonntag hatte Gacinovic bereits gefehlt, da er für Gespräche freigestellt war. In der Rückrunde der Vorsaison war er an AEK-Stadtrivale Panathinaikos ausgeliehen gewesen. Bei seinem neuen Club trifft der 27 Jahre alte Serbe auf Steven Zuber, der zwischen 2014 und 2020 für die TSG spielte.