Borussia Dortmund : Watzke glaubt „nach wie vor“, dass Terzic bleiben möchte

Edin Terzic rückt beim BVB wahrscheinlich wieder in die zweite Reihe. Foto: Friedemann Vogel/EPA-Pool/dpa

Dortmund Hans-Joachim Watzke geht weiter vom Verbleib von Trainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund aus.

Der Coach hatte den BVB in der abgelaufenen Saison nach dem Aus für Lucien Favre übernommen und zum Pokal-Sieg sowie in die Champions League geführt. In der neuen Saison soll er dem künftigen Chefcoach Marco Rose als Co-Trainer zuarbeiten.