Borussia Dortmund : Watzke glaubt an Moukoko-Verbleib - Gespräche mit Bellingham

Watzke glaubt an Moukoko-Verbleib - Gespräche mit Bellingham

Dortmund Hans-Joachim Watzke geht mit großer Zuversicht in die finalen Vertragsgespräche mit Jungstar Youssoufa Moukoko.

Dem Vernehmen nach soll nach dem 18. Geburtstag des Torjägers am 20. November eine Entscheidung fallen. „Youssoufa muss sich darüber im Klaren sein, welcher Club ihn in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Hier weiß er, dass die Leute auf ihn setzen, dass er von den Fans geliebt wird und dass der Trainer ihn massiv unterstützt“, kommentierte Watzke.