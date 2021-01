BVB-Geschäftsführer : Watzke: Atmosphäre deprimiert mich von Monat zu Monat mehr

Dortmund Hans-Joachim Watzke setzen die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga während der Coronavirus-Pandemie weiter zu. „Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund in einem Interview dem „Kicker“.

Es fehle so viel von dem, was einen als Fußballfan ja auch ein Stück weit süchtig mache. „Jetzt sitzt du in dieser sterilen Atmosphäre. Mit Abstand, mit Masken. Grauenvoll“, sagte Watzke: „Als wir zwischendurch gegen Gladbach und Freiburg jeweils um die 10.000 Zuschauer im Stadion hatten, hatte ich vor Freude Tränen in den Augen – und viele andere auch.“