FC Bayern : Warum Upamecano mit einem Opernsänger zusammenarbeitet

München Wenige Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain hat sich Bayerns Abwehrspieler Dayot Upamecano (24) wieder fit gemeldet.

„Es gab ein Problem, aber das wird mich nicht am Einsatz hindern“, sagte der Münchner der „Sport Bild“. Sowohl am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Bochum als auch am kommenden Dienstag in Paris könne er spielen.