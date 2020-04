Coronavirus-Krise : Warten auf „Tag X“: Denkwürdiger Trainer-Start von Herrlich

Augsburg Einen schnellen, neuen Impuls bringt dieser Trainerwechsel nicht. Doch Heiko Herrlich ist bemüht, aus der speziellen Herausforderung beim FC Augsburg Positives zu ziehen. Die Zwangspause bietet auch eine Chance.

„Es ist eine eigenartige Situation, denn eigentlich möchtest du als Trainer, der neu zu einer Mannschaft kommt, viele Dinge anschieben, Feuer und Leidenschaft im Training und natürlich in den Spielen im Stadion entfachen“, schilderte Herrlich seine ersten Tage bei den Schwaben. „Aber das alles geht jetzt nicht, weil der Gesundheitsschutz selbstverständlich an allererster Stelle steht. Dennoch wollen wir das Beste aus der Situation machen.“

Es ist schon über drei Wochen her, dass Herrlich zwei Tage nach dem Augsburger 0:2 in München gegen den FC Bayern als Nachfolger von Schmidt installiert wurde. „Gier, Leidenschaft und Siegermentalität“ bringt der mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattete Herrlich nach Einschätzung von Manager Stefan Reuter mit zum FCA. „Er wollte was bewegen, für Stimmung im Stadion sorgen, dass die Mannschaft wieder so auftritt, wie es über Jahre der Fall war und es die Fans sehen wollen“, sagte Reuter. „Das ist aktuell schwierig.“