SC Freiburg : „Wann erleben wir das mal?“ - Streich freut sich verhalten

Freiburg Es gibt tatsächlich immer noch einiges, was Christian Streich mit dem SC Freiburg zum ersten Mal kennenlernt. Eine Serie von fünf Siegen gehört dazu, ein 5:0 in der Bundesliga ebenfalls.

„Wann erleben wir das mal?“, fragte der dienstälteste Erstliga-Trainer nach dem furiosen Fußball-Nachmittag gegen den 1. FC Köln und meinte das seltene und in seinen neun Jahren als Chefcoach nie erlebte Torfestival. Seit gut 20 Jahren war das dem SC Freiburg in der Bundesliga nicht in diesem Ausmaß gelungen, seit dem 5:0 im Dezember 2000 gegen den VfL Bochum. Der Trainer damals: Volker Finke.