VfB Stuttgart : Vorstandschef Hitzlsperger über Fan-Kritik: „War erstaunt“

Stuttgart VfB Stuttgarts Vorstandschef Thomas Hitzlsperger hat erneut die Art und Weise seiner Kritik am Club-Präsidenten Claus Vogt als Fehler bezeichnet. Über die Heftigkeit der Reaktionen der Fans war der ehemalige Fußball-Nationalspieler dennoch überrascht.

„Ich war erstaunt, wie man einen Fehler so bestrafen kann, wie emotional die Leute in Summe reagieren und was das mit mir macht“, sagte der 38-Jährige „Sky Sport News“.