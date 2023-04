Bundesliga Vorfreude auf DFB-Pokal in München? Streich: „Morgen früh“

Vom Ergebnis nach einer Führung und dem zweiten 1:1 nacheinander nach dem Remis zuvor in Mainz war Streich genervt. Das Unentschieden gegen die abstiegsbedrohten Berliner war für die Breisgauer nicht die erhoffte Einstimmung auf eine außergewöhnliche Woche mit gleich zwei Duellen mit dem FC Bayern. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die Bayern am kommenden Samstag in Freiburg sind die Breisgauer am Dienstagabend zum DFB-Pokalviertelfinale in München zu Gast.