Fußball Vor Heim-EM: Stadiongewalt beschäftigt die Politik

Der Vorwurf an die Polizei: „Mit diesem Gewaltexzess wollte man vor der EM 2024 die Muskeln spielen lassen.“ Am vergangenen Wochenende protestierten Fans in etlichen Stadien von der Bundesliga bis zur 3. Liga mit scharf formulierten Spruchbändern gegen Polizeigewalt und für ein Verbot von Pfefferspray in Stadien.