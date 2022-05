34. Spieltag : Vor Europa-League-Finale: Eintracht holt Punkt in Mainz

Vor Europa-League-Finale: Eintracht holt Punkt in Mainz

Mainz Eintracht Frankfurt hat den letzten Härtetest vor dem Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers bestanden. Die Hessen kamen zum Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga zu einem 2:2 (2:1) beim FSV Mainz 05.

Vier Tage vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte seit dem Gewinn des UEFA-Pokals vor 42 Jahren hielten sich die Hessen bei sommerlichen Temperaturen in der Anfangsphase vornehm zurück. Mainz agierte zunächst gewohnt aggressiv und laufstark. Jonathan Burkardt hatte in der 8. Minute die frühe Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Eintracht-Torwart Kevin Trapp.