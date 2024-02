Bundesliga-Tabellenführer Vor einem Jahr: Alonsos Befreiungsschlag in Monaco

Die Aufholjagd war gebremst, in Europa drohte das Aus - und intern war sich mancher tatsächlich nicht so sicher, ob der rund vier Monate vorher verpflichtete Alonso das Team in den Griff bekommen würde. Der Trainer selbst sprach damals immer vom „Rollercoaster“, der Achterbahnfahrt, die sein Team hinlege, und die er zunächst nicht so recht in den Griff bekam.