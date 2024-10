Fußball-Bundesliga Von Rückschritt will Pauli-Trainer Blessin nicht sprechen

Dennoch wollte Blessin nicht von einem Rückschritt sprechen. „Sechster Spieltag, wir haben die beiden Spiele davor gut gespielt. Wir sind in der Bundesliga“, sagte er leicht genervt und kritisierte die Erwartungshaltung. „Ich kriege es ja trotzdem mit hier im Hamburger Kreis, wie gesagt wird: Mainz, na ja, das ist ja nicht so das Team. Das kann man ja so schlagen, und die drei Punkte sind ja schon auf unserer Seite.“ Da müsse man „die Kirche im Dorf lassen“, meinte er weiter. „Generell müssen wir unser Maximum bringen. Dann werden wir auch diese Liga halten, da bin ich mir sicher“, sagte Blessin. Gegen Mainz seien sie „absolut bestraft worden für Fehler, die wir abstellen müssen, die einfach nicht passieren dürfen“.