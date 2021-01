Ex-Profi übernimmt : Von Klopp und Tuchel gelernt: Svensson neuer Mainzer Trainer

Mainz Die bevorstehende Verpflichtung von Bo Svensson als neuem Trainer von Mainz 05 galt seit Weihnachten als offenes Geheimnis. Nun ist sie offiziell. Der Däne soll den Bundesliga-Vorletzten vor dem Abstieg bewahren. Start der Mission ist am Samstag im Derby gegen Frankfurt.

Damit setzt der Tabellenvorletzte in höchster sportlicher Not auf ein Triumvirat der Altbekannten: Auf Ex-Manager Heidel, Ex-Chefcoach Schmidt und deren Wunschkandidaten Svensson, der nach Jan Siewert, Jan-Moritz Lichte und Achim Beierlorzer der vierte Trainer in der laufenden Spielzeit ist. Das Trio soll die Rheinhessen nach den Turbulenzen um Spieler-Streik, mehrere Trainerwechsel, den Abgang von Manager Rouven Schröder und den Absturz in den Liga-Keller mit nur sechs Punkten aus 14 Spielen wieder auf Erfolgskurs steuern.