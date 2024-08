FC Bayern München „Vollprofi“ Goretzka kämpft - Palhinhas kleiner Stolz

Der SSC Neapel oder Atlético Madrid wurden zuletzt ins Spiel gebracht. Die vielleicht größere Frage aber ist, ob sich Goretzka nicht erneut durchbeißen will? Auf der Südkorea-Reise der Münchner nahm Nationaltorwart Manuel Neuer bei seinem Teamkollegen jedenfalls eine Extramotivation nach dem verpassten EM-Heimturnier wahr. „Man merkt schon, dass er unbedingt will, dass er sehr motiviert ist und auch von den Gedanken her sehr klar ist“, erzählte Neuer. „Das sehe ich jeden Tag und merkt man ihm schon an.“