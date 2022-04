Bundesliga : Volles Haus in Köpenick: Stimmungshit Union gegen Köln

Berlin Die Kölner Bundesliga-Bilanz gegen Union könnte schlechter kaum sein. Der erste Sieg soll her. Dort, wo sie FC-Coach Baumgart noch immer lieben. Das ausverkaufte Stadion verspricht Atmosphäre.

„Das ist ein reines Fußballstadion, da wird es von Beginn an heiß hergehen“, prophezeite Trainer Steffen Baumgart. Mit dem 1. FC Köln wird der 50-Jährige am Abend (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Union Berlin antreten. In Köpenick genießt der Ex-Spieler der Eisernen noch immer höchstes Ansehen.

Die Ausgangssituation

Gastgeber Union will endlich die 40-Punkte-Marke schaffen, Ziel Nummer eins in dieser Saison. 38 Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bisher. Trend zuletzt allerdings: stagnierend. Von den sieben Spielen seit dem Weggang von Max Kruse Ende Januar zum VfL Wolfsburg gingen fünf verloren, eins endete remis, einen Sieg holten die Berliner. Platz neun in der Tabelle, 38 Punkte und damit zwei Zähler und zwei Plätze schlechter als die Gäste vom Rhein. Gegen die Unioner konnten die Kölner noch nie in der Bundesliga gewinnen, allerdings spricht ein anderer Trend für die Baumgart-Mannschaft: Nur eine Niederlage in den vergangenen acht Auswärtsspielen.