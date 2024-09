Lob vom Ex-Bundestrainer Vogts adelt Netzer: Wie Beckenbauer und Walter

Für den ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts zählt Günter Netzer zu den Allergrößten im deutschen Fußball. „Wenn er den Ball hatte, war er einer der besten Fußballer, die es je in Deutschland gab. Er steht für mich mit Franz Beckenbauer und Fritz Walter auf einer Stufe“, schrieb Vogts in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ (Freitag). An diesem Samstag wird der einstige Fußball-Ästhet Netzer 80 Jahre alt.