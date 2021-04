VfB-Präsident : Vogt wünscht sich Europapokal der Landesmeister zurück

Stuttgart Für Claus Vogt, den Präsidenten des Fußball- Bundesligisten VfB Stuttgart, geht die geplante Reform der Champions League „eindeutig in die falsche Richtung“. Dies sagte der 51 Jahre alte Unternehmer in einem Interview der neuesten Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

Die UEFA-Exekutive will bei ihrer Sitzung am Montag entscheiden, wie die Königsklasse ab 2024 aussehen soll. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag, dass 36 statt bislang 32 Teams teilnehmen sollen. Gespielt werden soll dann nicht mehr in acht Vorrundengruppen, sondern in nur einer Liga, in der aber nicht Jeder gegen Jeden antritt. Die Zahl der Partien pro Saison würde um maximal 100 deutlich ansteigen.