Fußball-Bundesliga „Völlig aufgelöst“: Gosens-Abgang überschattet Union-Sieg

Der 30 Jahre alte Gosens habe „fast schon mit Tränen in den Augen“ dagestanden, sei „völlig aufgelöst“ gewesen, tat Khedira kund. „Beim Mittagessen war es klar, dass er bei uns bleibt, dass er spielt. Und zwei Stunden später, nach seinem Mittagsschlaf, kommt dann die Nachricht, dass es dann doch so aufgeht“, erklärte er das Hin und Her am Freitag. „Wenn man das so am Spieltag mitnehmen muss, finde ich das komisch.“