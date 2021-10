Bundesliga : Völler zu Top-Talent Wirtz: „Bei uns sehr gut aufgehoben“

Soll sich in Leverkusen noch entwickeln: Toptalend Florian Wirtz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin Anfragen zum Top-Talent Florian Wirtz würden bei Bayer Leverkusen glatt ins Leere laufen.

„Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben. Als vor ein paar Wochen das Gerücht verbreitet wurde, dass es in dem Vertrag bis 2026 eine Ausstiegsklausel gibt, habe ich das sofort klargestellt“, sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Außerdem habe der Verein „zu seinem Vater und seiner Mutter wie auch zu Florian selbst ein tolles Verhältnis“, sagte Völler über den 18-jährigen Wirtz.