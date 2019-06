Leverkusen-Geschäftsführer : Völler will noch „ein paar Jährchen“ arbeiten

Will noch ein paar Jahre arbeiten: Rudi Völler. Foto: Marius Becker.

Berlin Rudi Völler will weiter bei Bayer Leverkusen arbeiten, denkt aber auch an den Ruhestand. „Irgendwann wird es lang“, sagte der Geschäftsführers des Fußball-Bundesligisten in Berlin und versprach: „Ein paar Jährchen mache ich noch.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa