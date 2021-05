Bayer Leverkusen : Völler: Trainerwechsel hat sich ausgezahlt

Berlin Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler lässt sich bei der Suche nach einem neuen Trainer nicht unter Druck setzen.

Dass Trainer jetzt zum Teil Ausstiegsklauseln in den Verträgen haben und Vereine hohe Millionenbeträge an Ablösesummen für Trainer zahlen, kommentierte Völler so: „Ich bin schon lange im Geschäft, aber in dieser Form habe ich das noch nicht erlebt. Doch so hat es sich entwickelt. Ich denke, dass sich durch die vielen Wechsel die Mitleidsbekundungen, die hin und wieder zu hören sind, wenn Trainer entlassen werden, in Zukunft in Grenzen halten werden.“