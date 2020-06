Bayer Leverkusen : Völler hat noch „kleine Hoffnung“ auf Verbleib von Havertz

Leverkusen Rudi Völler hofft trotz anhaltender Transferspekulationen auf einen Verbleib von Kai Havertz in Leverkusen.

„Ich hab immer so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen“, sagte der Bayer-Sportchef in einem Sky-Interview. Der von mehreren europäischen Top-Clubs wie Bayern München umworbene Havertz ist vertraglich bis 2022 an Leverkusen gebunden.