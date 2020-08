Transfermarkt : Völler bekräftigt: Kein Corona-Preisnachlass für Havertz

Kai Havertz steht in Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen Bayer Leverkusen will sich im Poker um Fußball-Nationalspieler Kai Havertz bei der Transfersumme nicht herunterhandeln lassen.

„Es mag ja in Zeiten von Corona tatsächlich sein, dass die Ablösesummen für viele Spieler gesunken sind. Aber Corona hin, Corona her - bei solchen Ausnahmespielern wie Havertz oder Jadon Sancho ist das nicht der Fall. Für sie gibt es keinen Corona-Preisnachlass“, sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler dem „Sportbuzzer“. Laut Medienberichten soll Bayer eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro für Havertz fordern, der in Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag steht.