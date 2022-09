Bundesliga : Virkus: „Eberl ist ein absolutes Schwergewicht als Manager“

Mönchengladbach Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat die Bedeutung von Max Eberl für die Fußball-Bundesliga hervorgehoben.

„Max Eberl ist ein absolutes Schwergewicht als Manager - und die können wir in der Bundesliga immer gebrauchen. Wir brauchen, vor allem auch im Wettbewerb mit anderen Ligen, Köpfe in der Liga - und das ist Max Eberl“, sagte Virkus in einem Interview der „Sport Bild“.