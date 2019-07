Trainingsstart : Vier Neue bei Augsburger Saisonauftakt

Augsburg Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist am Montag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

So weilt auch der Österreicher Martin Hinteregger noch in den Ferien. Der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Verteidiger wird in der kommenden Woche beim FCA zurückerwartet. Wie es dann weiter gehen wird, ist noch offen.