Testspiel : VfL Wolfsburg verliert gegen Atletico Madrid

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel befindet sich mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat zum Abschluss der Saisonvorbereitung auch gegen den spanischen Meister Atletico Madrid verloren.

Bei der 1:2 (1:0)-Niederlage vor 1750 Zuschauern im kleinen Wolfsburger AOK Stadion brachte Wout Weghorst den VfL zwar in der 39. Minute in Führung. Borja Garces (69.) und Ricard Sanchez (85.) trafen in der zweiten Halbzeit aber noch für Atletico.