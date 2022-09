VfL Bochum : VfL-Vorstandschef: Stehen hinter Trainer Reis

Bochum Eine Trennung von Trainer Thomas Reis ist beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum auch weiterhin noch kein Thema.

Der VfL hatte am vergangenen Spieltag mit dem 0:2 gegen Werder Bremen auch das fünfte Spiel der neuen Saison verloren und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Am 10. September (18.30 Uhr/Sky) treten die Bochumer zum Derby bei Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 an, der ebenfalls noch sieglos ist und mit drei Punkten Platz 15 belegt. Reis hat Medienberichte dementiert, er habe im Sommer einen Wechsel zu Schalke erwogen.