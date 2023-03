Bundesliga VfL-Coach Letsch: Freitag-Spiel in Frankfurt „nicht ideal“

Denn auch die Bochumer haben durch die Ansetzung Probleme. Sie mussten nur fünf Spieler abstellen, „aber wir haben drei, die in der Regel weiter weg spielen“, erklärte der Coach. So wird der Kameruner Pierre Kundé Malong nach dem Spiel in Namibia erst am Donnerstagnachmittag in Bochum eintreffen und wohl nicht zum Kader gehören, weil er vor dem Spiel keine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren.