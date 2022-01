Transfers : VfL Bochum holt Niederländer Locadia aus Brighton

Bochum Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den niederländischen Stürmer Jürgen Locadia verpflichtet.

Locadia, der einst für PSV Eindhoven in der Champions League spielte, war in der Saison 2019/2020 bereits ein halbes Jahr bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv. In der Premier League konnte sich Locadia nach seinem Wechsel 2018 aus Eindhoven für knapp gut 15 Millionen Euro nicht durchsetzen.