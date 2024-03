Bundesliga VfB-Vorstandschef Wehrle kritisiert Präsident Vogt

Hintergrund ist ein Machtkampf an der Vereinsspitze des Fußball-Bundesligisten, der eskaliert ist. Zunächst war Vogt als Aufsichtsratschef der AG abgewählt und damit ein jahrelanges Versprechen an die Mitglieder gebrochen worden, wonach der Präsident des Vereins auch immer Vorsitzender des Kontrollgremiums bleiben sollte. Es folgten öffentliche Stellungnahmen von den diversen Seiten im Konflikt. Die organisierte Fanszene forderte den Rücktritt des Präsidiums. Den Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats, der nun von Tanja Gönner angeführt wird, hatte auch der neue VfB-Investor Porsche gewollt.