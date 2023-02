20. Spieltag : VfB unter Labbadia weiter sieglos

Freiburg Auch im fünften Anlauf verpasst der VfB einen Sieg in der Liga unter Trainer Labbadia. Der Ärger richtet sich gegen den VAR. Aber auch die Stuttgarter Profis müssen sich etwas vorwerfen lassen.

Der Trainer des VfB Stuttgart war nach dem 1:2 (1:0) in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg aber nicht nur enttäuscht, er war auch schwer verärgert. Das hing in erster Linie mit Videoschiedsrichter Sören Storks zusammen, der vor beiden Treffern der Breisgauer eingegriffen hatte. Denn erst nach dessen Zuruf entschied der Unparteiische Sascha Stegemann am Samstag jeweils auf Strafstoß. Vincenzo Grifo verwandelte sicher (60./84.).