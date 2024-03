Bundesliga VfB-Trainer Hoeneß warnt vor „Union-Style“

Die Köpenicker würden auch unter dem Ende November verpflichteten Coach Nenad Bjelica im „Union-Style“ spielen, sagte der 41-Jährige vor dem heutigen Duell in der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/DAZN). Sie hätten sich in den vergangenen Wochen „total stabilisiert“ und seien mit Blick auf die Tabelle „aus dem Gröbsten raus“, so Hoeneß über die Berliner.