„Erlebe ihn als kämpferisch“ : VfB Stuttgart: Matarazzo in Causa Kalajdzic gelassen

VfB Stuttgart: Matarazzo in Causa Kalajdzic gelassen

Stuttgart Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart ist mit den bisherigen Auftritten von Torjäger Sasa Kalajdzic in dieser Saison durchaus zufrieden.

„Er ist nicht auf seinem Top-Top-Niveau, aber drei Assists in zwei Spielen sind auch keine schlechte Quote“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten zwei Tage vor dem Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den Stürmer. Auch wenn er selbst noch nicht getroffen hat, sei der österreichische Nationalspieler „wichtig“ für die Schwaben, betonte Matarazzo.

Kalajdzic gilt schon seit längerer Zeit als Kandidat für einen Wechsel in diesem Sommer und wirkte vom Kopf her zuletzt nicht ganz frei. „Je länger es dauert, desto unangenehmer wird's“, hatte der 25-Jährige nach dem 2:2 bei Werder Bremen am vergangenen Samstag über seine ungeklärte Zukunft gesagt. Matarazzo sieht es recht gelassen.