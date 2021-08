Transfers : VfB Stuttgart holt französisches Talent Cissé

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat sieht in Moussa Cissé großes Potenzial. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat ein weiteres Talent verpflichtet. Der 18-jährige Moussa Cissé, der zuletzt in der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain aktiv war, hat beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie der VfB mitteilte.

Der französische Linksfuß soll jedoch zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommen. „Moussa hat sehr gute Fähigkeiten und besitzt nach unserer Einschätzung das Potenzial, den Sprung in den Profibereich zu schaffen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat.