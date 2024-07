Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart hofft bei Japan-Trip auf „finanziellen Nutzen“

Der VfB kommt am Freitag in Japan an und bestreitet dort bis zur Rückreise am 1. August Testspiele gegen Kyoto Sanga FC und Sanfrecce Hiroshima. „Wir versuchen, der Mannschaft diese Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Alles ist top organisiert“, sagte Kasper. „Aber trotzdem ist es ein langer Flug und in Japan ist auch Sommer, da ist es sehr heiß. Das werden die Jungs spüren. Aber es ist eben auch eine Saisonvorbereitung und diese Veränderung muss nicht nur schlecht sein.“