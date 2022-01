18. Spieltag : VfB Stuttgart bei Kalajdzic-Comeback mit Remis in Fürth

VfB Stuttgart bei Kalajdzic-Comeback mit Remis in Fürth

Fürth Im ernüchternden Kellerduell der Fußball-Bundesliga haben Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth und der VfB Stuttgart einen Schub für den Abstiegskampf verpasst.

Die Franken und die Schwaben kamen beim extrem blassen Rückrundenstart nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Stuttgarter waren in der Schlussphase dem schmeichelhaften Dreier näher und verbesserten sich beim Comeback von Stürmer Sasa Kalajdzic nach 141 Tagen immerhin auf Tabellenplatz 15. Die Fürther sammelten ihren sechsten Saisonpunkt und blieben zumindest im dritten Heimspiel nacheinander ohne Gegentor.

Seinen erst am Freitag vom FC Basel verpflichteten Stürmer Afimico Pululu berief Fürths Trainer Stefan Leitl gleich mal in seinen Kader. Der 22-Jährige blieb aber nur auf der Ersatzbank - im Gegensatz zum Stuttgarter Kalajdzic. Der österreichische Nationalstürmer war wegen einer Schulterverletzung letztmals am 20. August beim 0:4 gegen RB Leipzig zum Einsatz gekommen. Wie lange würde die Kraft des Goalgetters aus der vergangenen Saison nun reichen?