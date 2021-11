Bundesliga : VfB-Stürmer Kalajdzic strebt Comeback zur Rückrunde an

Stürmer Sasa Kalajdzic will in der Rückrunde wieder für den VfB spielen. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Torjäger Sasa Kalajdzic will nach seiner schweren Schulter-Verletzung Anfang Januar sein Comeback beim VfB Stuttgart geben.

„Mein Ziel ist es, am ersten Rückrunden-Spieltag wieder dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich dann auch keine allzu lange Anlaufzeit brauche“, sagte der österreichische Fußball-Nationalspieler der „Bild“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga beginnt für den VfB am 8. Januar mit einem Auswärtsspiel in Fürth.