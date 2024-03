Bundesliga VfB-Querelen: Präsidium zerrüttet, Vorstand schlägt Alarm

Die Querelen in der Führung des VfB Stuttgart halten an. Nach der Stellungnahme des als Aufsichtsratschef abgewählten Präsidenten Claus Vogt und des Vereinsbeirats meldeten sich in einer gesonderten Mitteilung auch Vizepräsident Rainer Adrion und Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller zu Wort - und gingen auf Distanz zum 54-Jährigen. Sie hätten der brisanten Stellungnahme vom Donnerstag „in dieser Form nicht zustimmen“ können, erklärten sie. Demnach hatten sie diese auch nicht unterzeichnet.