Bundesliga : VfB-Profi Coulibaly droht Saison-Aus

Stuttgart Der VfB Stuttgart muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga vermutlich auf Tanguy Coulibaly verzichten. Der 20-jährige Franzose hat sich beim 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg wohl eine Bänderverletzung zugezogen.

„Da ist der Verdacht, dass es am Innenband was sein könnte. Verdacht auf Innenbandriss könnte es sein, was das Saison-Aus bedeuten würde“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Coulibaly war wegen der Verletzung in der 64. Minute ausgewechselt worden.