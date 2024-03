Bundesliga VfB-Präsident Vogt nicht mehr Aufsichtsratschef

Präsident Claus Vogt ist nicht länger Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart. Als Nachfolgerin wurde die vom Verein in den Aufsichtsrat (AR) entsandte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), gewählt. Das teilte der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend mit. Vogt bleibe aber Mitglied des Aufsichtsrats. Damit ist auch ein Wunsch von Investor Porsche AG in Erfüllung gegangen.